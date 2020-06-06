كومان يغازل برشلونة ويتحدث عن دي يونج

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تحدث رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن مواطنه فرانكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني، وغازل الفريق الكتالوني.



وقال كومان في تصريحات حسب صحيفة "السبورت" : "‏آمل أن أحظى بفرصة أخرى لتدريب برشلونة في المستقبل ومازلت واثقاً من أنها ستنجح، ولكنها ستعتمد أيضاً على مسيرتي لأنه يجب أن يكون لديك الكثير من الخبرة لتدريب فريق مثل برشلونة".



وأضاف : "‏أفضل مركز لـ دي يونج هو المركز الذي يلعب فيه بوسكيتس، لأن هذا هو المركز الذي كان فيه مع أياكس ومع المنتخب".



وتابع عن كيكي سيتين : "من الصعب بالنسبة لي التعليق عليه، لان برشلونة اليوم ليس فريق جوارديولا لكنهم مجموعة رائعة".