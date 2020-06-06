Advertisements

كومان يغازل برشلونة ويتحدث عن دي يونج

السبت 06/يونيو/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن مواطنه فرانكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني، وغازل الفريق الكتالوني.

وقال كومان في تصريحات حسب صحيفة "السبورت" : "‏آمل أن أحظى بفرصة أخرى لتدريب برشلونة في المستقبل ومازلت واثقاً من أنها ستنجح، ولكنها ستعتمد أيضاً على مسيرتي لأنه يجب أن يكون لديك الكثير من الخبرة لتدريب فريق مثل برشلونة".

وأضاف : "‏أفضل مركز لـ دي يونج هو المركز الذي يلعب فيه بوسكيتس، لأن هذا هو المركز الذي كان فيه مع أياكس ومع المنتخب".

وتابع عن كيكي سيتين : "من الصعب بالنسبة لي التعليق عليه، لان برشلونة اليوم ليس فريق جوارديولا لكنهم مجموعة رائعة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كومان دي يونج خبار برشلونة برشلونة

أخبار تهمك

حكم نهائي.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في اقتحام قسم حلوان

منذ ساعة و 13 دقيقة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "رقم صادم ومفاجأة مدوية".. تفاصيل مهمة في بيان "الصحة" بشأن كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

ليس ساسي أو بن شرقي.. عرض سعودي ضخم لضم موهوب الزمالك

منذ 34 دقيقة

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صفقة الزمالك الكبرى في مهب الريح

منذ ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

منذ ساعتين

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

منذ ساعة و 15 دقيقة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيك بيلباو

مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

قائمة برشلونة لمواجهة إيبار غدًا في الليجا

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 21 فبراير: ميسي يختار مهاجم البرسا الجديد.. الأخطبوط يقترب من البلوجرانا.. الإعلان عن قائمة برشلونة لموقعة إيبار

كيف يستفيد كيكي سيتين من هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

09:49 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين