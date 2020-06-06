في لقاء نادر.. عزيزة حلمي مثلت دور الأم لفنانين أكبر مني في العمر

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة عزيزة حلمي، التي اشتهرت بدور الأم في السينما المصرية.



وفي لقاء نادر مع التليفزيون المصري، قالت عزيزة حلمي، قامت بدور الأم لممثلين هم فى الحقيقة أكبر منها بكثير فى العمر مثل "عباس فارس، وحسين صدقي، ومحمود المليجي، ويحيى شاهين".



وأضاف عزيزة حلمي، إن أجمل مشاعر هى الأمومة وتستخدمها فى الحياة رغم أنه ليس لديها أبناء وأجمل مشاعر أن تمارسها خارج حياتها الخاصة.



كما ترى نفسها أنها أغنى أم بالعالم بكل المحيطين حولها، وتشعر بأمومة قوية تجاههم.



وعن مشوارها الفني، أشارت أن عهدها كان العمل فى السينما غير مرغوب فيه، ولكن ارتباطها القوى بسيدتين من كبار الفنانين هما "زينات صدقي، وفردوس محمد"، فهما أكثر من دعماها فى الوسط الفني، ومن خلالهما انطلقت فى حياتها الفنية.



بدأت بعمر العشرينيات تقوم بدور أم صغيرة، إلى أن كبرت واستمرت فى أدوار عديدة تقوم بدور الأم التى اشتهرت بها فى السينما المصرية.

