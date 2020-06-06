يسرا توجه رسالة للشعب الإيطالي عبر "تويتر"

Advertisements

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



وظهرت "سيفا" بالصورة باطلاله كاجول، وعلقت على الصورة قائلة:"حول هذا الوقت من العام الماضي في روما، لا يمكن أن تنتظر روز للعودة إلى هناك (آمل) قريبًا. إرسال حبي لإيطاليا والشعب الإيطالي والعالم بأسره. نحن جميعًا في هذا معًا، وسنتغلب جميعًا على هذا. اتمنى لكم جميعا البقاء آمنا".



مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

