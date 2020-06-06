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"الصحة" تعلن ارتفاع الحالات الحرجة بفيروس كورونا بالمملكة إلى 1484

السبت 06/يونيو/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
سجلت وارة الصحة السعودية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1484 حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 72 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة اليوم –وعددها 3121 حالة– منها 46% سعوديون و54% غير سعوديين، و31% إناث، و69% ذكور، و5% كبار سن، و11% أطفال (343 طفلًا).

 ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، ولبس كمامة عند الخروج من المنزل، طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، والالتزام بالتباعد.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات إثر فيروس كورونا بالدمام؛ ليصبح إجمالي الوفيات بها 27 وفاة، كما سجلت اليوم 149 إصابة. إضافة إلى تعافي 86 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في المملكة، فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافٍ جديدة.

مع ارتفاع الإصابات لمحت الممكلة إلى عودة الحياة إلى الإجراءات المشددة في أغلب المناطق من جديد مع استمرار زيادة الإصابات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98869، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1175، ما يرفع الإجمالي 71791.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 676 حالة، بعد تسجيل 34 حالة.

وتصدرت مدينة الرياض قائمة المدن في حالات الإصابة بفيروس كورونا مسجلة 900 حالة، من أصل 3121 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 572 حالة، ثم مكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والمبرز 53 حالة، والمزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة.

وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 46 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حاة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وفوى وجازان 13 حالة لكل منها.

ونجران ووادي الدواسر 10 حالات لكل منها، وينبع وظهران الجنوب 9 حالات لكل منها، بيشة وتبوك 8 حالات لكل منها، ووادي بني هشبل وراس تنورة وعرعر ورفائع الجمش 7 حالات لكل منها.

ومحايل عسير وحفر الباطن وعفيف والخاصرة وشقراء 6 حالات لكل منها، والنعيرية وحائل والدلم والقويعية 5 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والسليل 4 حالات لكل منها، والعيون والمخواة والسحن وتنومة والبطحاء ورابغ وشرورة 3 حالات لكل منها.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: سكاكا والعلا ومهد الذهب وسبت العلاية والخفجي وبقيق وأبو عريش وخليص وليلى والدوادمي والرين وحريملاء ورويضة العرض.

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