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تقارير.. الدوري المصري فى طريقة للإلغاء

السبت 06/يونيو/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تشير المؤشرات في الوقت الحالي إلى أن الدوري المصري في طريقه نحو الإلغاء، وذلك لصعوبة استكماله خلال الفترة الراهنة بسبب الوضع الصحي الحالي وأسباب أخرى.

وتشهد مصر تزايد في حالات المصابين بفيروس كورونا، فضلا عن وجود عدد كبير من المباريات المتبقية في الدورى، في الوقت الذي يرفض فيه عدد كبير من الأندية إلغاء الموسم خشية تحملهم أعباءً مالية جديدة، وهذا ما تم رفضه ويطلبون أن يتحمله اتحاد الكرة، الذي يرفض بدوره تحمل أي أعباء مالية.

وكان عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرىي لكرة القدم، أوصح أنه سيتم اتخاذ قرار استئناف مسابقة الدوري العام أو إلغائها بحد أقصى خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر قرار الدولة النهائي فى منتصف يونيو، وشدد على أن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أى ظروف.

وأكد أنه في حال أجلت المسابقة لأكثر من ذلك بالطبع سيتم الغاء الدوري هذا الموسم، لوجود عدة التزامات في الموسم الجديد، حيث أنه من الصعب تأجيل انطلاقته.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر معلق منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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