وزير الصحة الأسبق: أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة "خراب بيوت"

قال الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، إن المستشفيات الخاصة عندما قدمت علاج كورونا قدمت أسعار غير معقولة سواء للقادرين أو لغير القادرين، مشيرًا إلى أن مصر والعالم تواجه ظرفًا استنائيًا، ولا يمكن إدارة المستشفيات الخاصة بفكر الربح والخسارة.





وشدد "فريد"، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتسعير حقيقي للخدمة الصحية في المستشفيات الخاصة، معقبًا: "المريض من الممكن أن يتحمل أي تكاليف في حدود العقل".





ولفت إلى أن هناك مريضًا كان يدفع 50 ألف جنيه في اليوم الواحد للعلاج من فيروس كورونا، معقبًا:" 50 ألف جنيه في اليوم ده خراب، فاتورة المستشفى ممكن توصل لمليون جنيه، وهذا أمر غير مقبول".





وطالب بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة الدولة عند عدم تعاونهم في تقديم خدمة علاج كرونا، معقبا: "احنا بنواجه ظرف استثنائي".



