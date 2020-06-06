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قائمة الدول الداعمة لـ "إعلان القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا

السبت 06/يونيو/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر

أعلنت عدة دول تأييدها لمبادرة "إعلان القاهرة"، التي قادمتها مصر لحل الأزمة في ليبيا، وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ووافق عليها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

قائمة الدول الداعمة لإعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا

1- الولايات المتحدة الأمريكية
رحبت وزارة الخارجية الأميركية، بالجهود المصرية لحل الأزمة في ليبيا مؤكدة على دعمها وقف إطلاق النار، وضرورة عودة عودة الأطراف إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

2- روسيا
أعلنت السفارة الروسية لدى القاهرة، بترحيبها بالمبادرة التي تساهم بشكل كبير في حل الأزمة في ليبيا، مؤكدة دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.

3- السعودية
رحبت السعودية بجهود مصر الهادفة لحل الأزمة الليبية وتأييدها لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وأكدت المملكة ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي داعية الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة.

4- فرنسا
هنأ وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، مصر على الجهود التي بذلتها بشأن الملف الليبي، مرحبا بالنتائج التي تحققت اليوم التي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأعرب لودريان خلال مباحثاته مع نظيره سامح شكري عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ومغادرة المرتزقة الأجانب للأراضي الليبية.

6- البرلمان العربي
رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السُّلمي، بإعلان القاهرة مؤكدا أنه يضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، ويهدف إلى إنهاء الاقتتال، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع الأراضي الليبية.
ودعا السلمي، الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقنًا لدماء وحفاظًا على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار، مثمنا الجهود المخلصة لمصر لحل هذا الأزمة.

7- الإمارات
أعلنت الإمارات عن تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار في ليبيا.

8- الأردن
وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الإعلان بأنه إنجاز مهم ومبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

9- البحرين
رحبت وزارة الخارجية البحرينية، بمبادرة مصر الداعية لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

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