عاجل.. السيطرة على حريق هائل في "مول شهير" بأكتوبر

نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة، في السيطرة على حريق هائل اندلع بمبني ملحق لمول شهير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، كان قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بإندلاع النيران بمول شهير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران.





وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين أن الحريق شب بمبني ملحق للمول مستخدم كـ"مخزن"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وإعداد تقرير بسبب اندلاعه.





اقرأ أيضا..





كشفت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي بـ"وصلات كهربائية عشوائية"، خاصة بـ"المروحة" السبب في إندلاع النيران داخل عقار سكني بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.





وبينت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم جثة الفتاة العشرينية العمر.."روحنا لقينا الجثة متفحمة"، موضحة إلى أن الشقة المندلع بها النيران مساحتها 60 مترا





كانت لقيت فتاة عشرينية العمر مصرعها في حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية، مساء يوم الثلاثاء، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار سكني، بشارع أحمد سعيد، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد هذا إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.