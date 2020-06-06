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طبرق تدعم الجيش الليبي ضد غزو تركيا (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 07:47 م
الجيش الليبي - أرشيفية
الجيش الليبي - أرشيفية
الفجر

جدد نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق الليبية، دعمهم للجيش الوطني الليبي ورفضهم للغزو التركي، فبحسب بيان صادر عن عمد ومشايخ طبرق أعلن الجميع تأييدهم كافة الخطوات التي تتخذها القوات المسلحة كما أعلنوا أن دعم الجيش الليبي من المسلمات التي لا يمكن التنازل عنها.

وطالب البيان الجيش باستمرار "الحرب المقدسة" في مواجهة الاحتلال التركي وعدوان المرتزقة والإرهابيين حتى تحرير كامل التراب الليبي، وطالب نشطاء طبرق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه التدخل التركي السافر، نقلاً عن منصة "مداد نيوز".

هذا وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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