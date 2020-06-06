Advertisements

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. وتصدر بيانا مهما

السبت 06/يونيو/2020 - 07:59 م
حالة الطقس
حالة الطقس
أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقي غدا الأحد الموافق 7/6/2020، معلنة عن وجود شبورة خفيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة لا تعيق الرؤية، مع وجود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية.

وحذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، كما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة ، مع رياح معتدلة.
 
وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها، أن الطقس يميل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، إليكم التالي:
القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة
مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة
سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة
قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة
أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس غدا الاحد حالة الطقس غدا حالة الطقس الارصاد الجوية الارصاد

أخبار تهمك

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل مشروع استاد الزمالك الجديد

منذ ساعتين

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ ساعة و 17 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"الواد اسود زى ابوه".. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

منذ ساعة و 15 دقيقة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. طبيب رجاء الجداوي ينفي خروجها من العناية المركزة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل | الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ثالث أيام العيد

الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين: حالة الطقس غدا مستقرة

تفاصيل منخفض جوي يرفع الحرارة 6 درجات بدءا من اليوم (فيديو)

شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

07:30 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

03:29 م

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين