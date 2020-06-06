الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. وتصدر بيانا مهما

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقي غدا الأحد الموافق 7/6/2020، معلنة عن وجود شبورة خفيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة لا تعيق الرؤية، مع وجود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية.





وحذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، و يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، كما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة ، مع رياح معتدلة.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها، أن الطقس يميل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، إليكم التالي:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة