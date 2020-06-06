سمير فرج: القوات المسلحة تحتل المرتبة التاسعة عالميا

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إن تطوير القوات المسلحة وشراء الغواصات والرافال والميسترال جعل القوات المسلحة المصرية تحتل المرتبة التاسعة العالمية.





وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن تسليح مصر كان مصدره أمريكا، وكان لا بد من تنويع مصادر السلاح والذي كان بمثابة حلم للقوات المسلحة المصرية وهو ما حققه الرئيس السيسي حتى لا تكون دولة واحدة متحكمة في قطع غيار السلاح للجيش المصري.





وأردف أنه تم إنشاء أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي محمد نجيب وكذلك قاعدة برنيس كما تم إنشاء 2 أسطول بحري.

وأشار إلى أن القوات البحرية المصرية أصبحت الأولى في المنطقة والسادسة عالميا وذلك لحماية استثمارات مصر في البحرين الأحمر والمتوسط.



وأكد اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، أنه تم إنشاء قيادة لمكافحة الإرهاب في سيناء ما أسهم في تقليل العمليات الإرهابية هناك.

