Advertisements
سمير فرج: القوات المسلحة تحتل المرتبة التاسعة عالميا
السبت 06/يونيو/2020 - 07:51 م
داليا الحسين
قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إن تطوير القوات المسلحة وشراء الغواصات والرافال والميسترال جعل القوات المسلحة المصرية تحتل المرتبة التاسعة العالمية.
وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن تسليح مصر كان مصدره أمريكا، وكان لا بد من تنويع مصادر السلاح والذي كان بمثابة حلم للقوات المسلحة المصرية وهو ما حققه الرئيس السيسي حتى لا تكون دولة واحدة متحكمة في قطع غيار السلاح للجيش المصري.
وأردف أنه تم إنشاء أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي محمد نجيب وكذلك قاعدة برنيس كما تم إنشاء 2 أسطول بحري.
وأشار إلى أن القوات البحرية المصرية أصبحت الأولى في المنطقة والسادسة عالميا وذلك لحماية استثمارات مصر في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأكد اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، أنه تم إنشاء قيادة لمكافحة الإرهاب في سيناء ما أسهم في تقليل العمليات الإرهابية هناك.
وأوضح أنه لأول مرة مصر منذ أيام الهكسوس تكون كل الاتجاهات الاستراتيجية المصرية الأربعة مهددة، موضحا أن تطوير القوات المسلحة يسهم في حماية الاتجاهات الاستراتيجية والحدود المصرية والاستثمارات في البحرين الأحمر والمتوسط.وصنف موقع "غلوبال فاير باور" المختص بقوة جيوش دول العالم مصر ضمن أقوى عشرة جيوش لهذا العام.
وكشف موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول عن تصنيفه السنوي للعام الجاري. ووفق هذا التنصيف جاء الجيش المصري ضمن أقوى عشرة جيوش لهذا العام، إذ قفز تصنيفه من المركز الـ 12 على المستوى العالمي إلى المركز التاسع، وعلى المستوى الإقليمي من المركز الثاني إلى المركز الأول. وبهذا يكون قد تفوق على جيوش كبيرة في العالم ومنها الجيش التركي الذي تراجع إلى المركز 11 بعدما كان يحتل المركز التاسع عالميًا والأول في منطقة الشرق الأوسط، بحسب الموقع. كما تفوق على الجيش الإيراني الذي جاء في المركز 14 والجيش الإسرائيلي الذي حل في المركز 18 للتصنيف السنوي لعام 2020.
ويعتمد موقع "غلوبال فاير باور" في تقييمه لقوة جيوش دول العالم على أكثر من 50 معيارًا، من أهمها الجوانب العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية وتعداد قواته البرية والبحرية والجوية وتسليحها، بالإضافة إلى معايير أخرى تتمثل في الموارد اللوجستية والمالية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا