هشام الحلبي: القوات المسلحة قادرة على تطوير كافة الأسلحة وفقًا للمعايير العالمية (فيديو)



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن إستراتيجية تسليح الجيش المصري سبقت الإستراتيجية التنموية بهدف حماية تلك الأهداف التنموية.



وكشف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن مصر تسعى إلى تنويع المصادر الخاصة بقطع غيار السلاح لأن السلاح يستمر داخل الخدمة لفترات تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاما.



وأكد اللواء طيار أركان حرب، هشام الحلبي، أن القوات المسلحة قامت بتحديث كامل منظومات التسليح سواء البرية والبحرية والجوية والقواعد العسكرية.



وقال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن التسليح تكمن إستراتيجيته في قدرته على العمل لمسافات طويلة ولفترات زمنية طويلة.



وصنف موقع "غلوبال فاير باور" المختص بقوة جيوش دول العالم مصر ضمن أقوى عشرة جيوش لهذا العام.



وكشف موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول عن تصنيفه السنوي للعام الجاري. ووفق هذا التنصيف جاء الجيش المصري ضمن أقوى عشرة جيوش لهذا العام، إذ قفز تصنيفه من المركز الـ 12 على المستوى العالمي إلى المركز التاسع، وعلى المستوى الإقليمي من المركز الثاني إلى المركز الأول. وبهذا يكون قد تفوق على جيوش كبيرة في العالم ومنها الجيش التركي الذي تراجع إلى المركز 11 بعدما كان يحتل المركز التاسع عالميًا والأول في منطقة الشرق الأوسط، بحسب الموقع. كما تفوق على الجيش الإيراني الذي جاء في المركز 14 والجيش الإسرائيلي الذي حل في المركز 18 للتصنيف السنوي لعام 2020.





ويعتمد موقع "غلوبال فاير باور" في تقييمه لقوة جيوش دول العالم على أكثر من 50 معيارًا، من أهمها الجوانب العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية وتعداد قواته البرية والبحرية والجوية وتسليحها، بالإضافة إلى معايير أخرى تتمثل في الموارد اللوجستية والمالية.



وأكد اللواء طيار أركان حرب، هشام الحلبي، أن القوات المسلحة قامت بتحديث كامل منظومات التسليح سواء البرية والبحرية والجوية والقواعد العسكرية.وقال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن التسليح تكمن إستراتيجيته في قدرته على العمل لمسافات طويلة ولفترات زمنية طويلة.وصنف موقع "غلوبال فاير باور" المختص بقوة جيوش دول العالم مصر ضمن أقوى عشرة جيوش لهذا العام.وكشف موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول عن تصنيفه السنوي للعام الجاري. ووفق هذا التنصيف جاء الجيش المصري ضمن أقوى عشرة جيوش لهذا العام، إذ قفز تصنيفه من المركز الـ 12 على المستوى العالمي إلى المركز التاسع، وعلى المستوى الإقليمي من المركز الثاني إلى المركز الأول. وبهذا يكون قد تفوق على جيوش كبيرة في العالم ومنها الجيش التركي الذي تراجع إلى المركز 11 بعدما كان يحتل المركز التاسع عالميًا والأول في منطقة الشرق الأوسط، بحسب الموقع. كما تفوق على الجيش الإيراني الذي جاء في المركز 14 والجيش الإسرائيلي الذي حل في المركز 18 للتصنيف السنوي لعام 2020.ويعتمد موقع "غلوبال فاير باور" في تقييمه لقوة جيوش دول العالم على أكثر من 50 معيارًا، من أهمها الجوانب العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية وتعداد قواته البرية والبحرية والجوية وتسليحها، بالإضافة إلى معايير أخرى تتمثل في الموارد اللوجستية والمالية.

قال اللواء طيار أركان حرب، هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن القوات المسلحة المصرية قادرة على تطوير كافة الأسلحة وفقا للمعاير العالمية لترتيب الجيوش.