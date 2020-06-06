متاح الأن.. رابط نتيجة أولى وتانية ثانوي الترم الثاني 2020

يعد اعتمادها وظهروها رسميا، يبحث الطلاب والطالبات عن نتيجة أولى وتانية ثانوي الترم الثاني 2020، كما يبحثون عن رابط النتيجة للاستعلام عنها ومعرفة الدرجات النهائية الحاصلين عليها للانتقال للمرحلة الاعلى.

ويبحث الأن طلبة وطالبات أولى وتانية ثانوي عن نتيجة الامتحانات التي قاموا بتأديتها من منازلهم لمعرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأولياء الامور ينتظرون نتيجة أبنائهم للحصول عليها ومعرفتها، حيث بدأت الامتحانات في 29 إبريل واستمرت حتى 20 مايو، وعن نتيجة أولى وتانية ثانوي الترم الثاني 2020

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، الموافق 6/6/2020، رسميًا عن نتيجة أولى ثانوي ونتيجة تانية ثانوي 2020، وللحصول عليها ومعرفتها اضغط على الرابط المرفق أعلاه.





وبينت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة حجب النتيجة يشير إلى غياب الطالب عن أحد امتحانات أول ثانوي وتانية ثانوي، وعلى الطالب التقدم بشكوى إلكترونية وعلى الطلاب الانتظار سيتم إتاحة الرابط قريبا.





وعلى الطلاب في الصف الأول والثاني الثانوي، معرفة الكروت الملونة التي تحدد مستوى الطالب التعليمي لكي ينتقل بسهولة للمرحلة الاعلى، وهي عبارة عن بطاقات تحدد نقاط الصعف والقوه لديه ومدى مستواه التعليمي.





والبطاقات التعريفية الملونة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، يكون بها بيانات الطالب والكود واسم المدرسه والمحافظه والإدارة التعليمية التابع لها، كما أن البطاقات تحتوي على ألوان تحدد مستوى الطالب في كل مادة دراسية، وهي الأزرق والاخضر والأصفر والأبيض.





اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول.

اللون الأخضر يشير إلى أن الطالب حقق مستوى مناسبا من التوقعات للفصل الدراسي الأول.

اللون الأصفر يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني.

اللون الأبيض يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي.





وفي حالة كان الطالب لم يمتحن إلكترونيا فسيكون هناك شريط باللون الرمادي





أما النقطة السوداء تعبر عن نتيجة الطالب.





وهناك سهمان باللون الأسود وهما يعبران عن متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.





وعلى الطلاب معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020، عن طريق اتباع الخطوات التالية:





1- الدخول عبر هذا الرابط هنا





2- على الطالب تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب

ملحوظة: في حالة كنت تحمل جنسية غير مصرية عليك إدخال الكود.



