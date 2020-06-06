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"الواد اسود زى ابوه".. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

السبت 06/يونيو/2020 - 07:15 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مصطفى فكيه
تعرض الفنان محمد رمضان، للتنمر من جانب إحدى متابعينه، وذلك بعد نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".


حيث ظهر "رمضان " بالصورة برفقة ابنه، وكانت احدي المتابعات علقت على الصورة بصيغة التنمر على لون بشرت نجله قائلة:" اسود زى أبوه المصيبة أن مفيش حد في عياله في جمال أمهم ولا لونها".


فيما جاء رد محمد رمضان على التعليق قائلا:" انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".


وجائت أبرز التعليقات من جانب الجماهير :"حد لسة بيفكر بالشكل ده مايستحقش يترد عليه اطلاقا
ربنا يخليهولك ويبارك فيه هو وأخواته ".

وعلق آخر :"كل الدعم والتضامن معاك ومع أولادك الحلوين أنت إنسان محترم وناجح و كل التقدير والاحترام ليك ك إنسان أولاً".


في سياق منفصل شارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" البرنس "، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى الحلقات خلال شهر رمضان.
الواد اسود زى ابوه.. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

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