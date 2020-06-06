"الواد اسود زى ابوه".. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

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تعرض الفنان محمد رمضان، للتنمر من جانب إحدى متابعينه، وذلك بعد نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".





حيث ظهر "رمضان " بالصورة برفقة ابنه، وكانت احدي المتابعات علقت على الصورة بصيغة التنمر على لون بشرت نجله قائلة:" اسود زى أبوه المصيبة أن مفيش حد في عياله في جمال أمهم ولا لونها".





فيما جاء رد محمد رمضان على التعليق قائلا:" انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".





وجائت أبرز التعليقات من جانب الجماهير :"حد لسة بيفكر بالشكل ده مايستحقش يترد عليه اطلاقا

ربنا يخليهولك ويبارك فيه هو وأخواته ".



وعلق آخر :"كل الدعم والتضامن معاك ومع أولادك الحلوين أنت إنسان محترم وناجح و كل التقدير والاحترام ليك ك إنسان أولاً".





في سياق منفصل شارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" البرنس "، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى الحلقات خلال شهر رمضان.