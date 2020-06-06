كاتب ليبي: مبادرة مصر خارطة حقيقية لإنقاذ بلادنا.... فيديو













قال عبد الباسط هامل، رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن مصر قدمت خارطة حقيقة بعد إعلان المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية اليوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.وأضاف "هامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها قبول كامل لدى الشعب الليبي وهو ما سينجح من المبادرة المصرية.وطالب رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، من المجتمع الدولي أن يتخذ مواقف حقيقة تجاه تركيا وتحجيمها بعد أن قامت بإدخال آلاف المرتزقة داخل الأراضي الليبية.ونصح عبد الباسط هامل، الشعب الليبي بالجلوس على طاولة المفاوضات وعدم الانحياز إلى المشروع القطري والتركي الذي يخطط لتدمير ليبيا.وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبيةوأكد الرئيس في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك، مع حفتر وصالح، بقصر الاتحادية اليوم، أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبى، وفى هذا الإطار أود التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن الذى تشهده الساحة الليبية، لا تمتد تداعياته الأمنية فقط فى داخل ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبى، والإقليمى، بل والدولى أيضًا.وأضاف الرئيس، أود فى البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين رئيس البرلمان الليبى المستشار "عقيلة صالح"، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية السيد المشير "خليفة حفتر" على الحضور إلى "القاهرة"، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية.وتابع قائلا "أوجه حديثى اليوم إلى العالم أجمع فأقول بكل صدق أن هذين القائدين الليبيين قد برهنا خلال اللقاءات التى جمعتهما خلال الأيام الماضية فى "القاهرة" على رغبتهما الأكيدة فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة فى أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا، وفى أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها وإستقلالها مصونة لا يتم الافتئات عليها من كائن من كان، فقد أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية التى تأتى قبل وفوق كل إعتبار.وأضاف السيسى، لقد تحلى هذان القائدان بالمسئولية والحس الوطنى حتى أمكن بعون الله وتوفيقه التوصل لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا، ولعل تلك اللحظة من اللحظات الهامة التى طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية، تلك اللحظة التى يتم الإعلان فيها عن مبادرة، إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا، وإنه لمن دواعى إعتزازى أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر التى هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا على إتساع أرضها.