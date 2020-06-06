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بـ 100 مليون يورو.. برشلونة يرفض بيع نجم الفريق

السبت 06/يونيو/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رعض برشلونة الإسباني عرضًا ضخماً من أجل التخلي عن نجمه وجوهرته انسو فاتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي برشلونة تلقوا عرضًا بـ 100 مليون يورو من نادي لم يتم الكشف عن إسمه من أجل التعاقد مع انسو فاتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة رفض فكرة رحيل نجم الفريق لأن فاتي يعتبر رهان النادي في السنوات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فاتي البالغ من العمر 17 عامًا قام بالمشاركة مع الفريق الأول في الموسم الحالي في 24 مباراة في مختلف البطولات كما نجح في تسجيل 5 أهداف حتى الآن.

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