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واجب وطني.. عزة مصطفى تناشد متعافي كورونا التبرع بـ"البلازما" (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 06:57 م
داليا الحسين
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما واجب أخلاقي وإنساني قبل كونه واجب قانوني، كما يعتبر زكاة عن صحة الشخص المتعافي.

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن تبرع متعافي واحد بالبلازما يسهم في نجاة 2 آخرين من كورونا.

وأكدت الإعلامية أن تبرع المتعافين ليس بغريب عن عادات المصريين، معبرة عن ثقتها في توجه المتعافين للتبرع.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافين، وناشدت وزيرة الصحة المتعافين التوجه لبنوك الدم للتبرع بالبلازما.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الهيدروكسي كلوركين مازال موجود بالبروتوكول العلاجي المصري لعلاج مصابي كورونا، ونتيجة العلاج بعقار الهيدروكسي كلوكين جيدة جدًا.

وأضافت، على هامش جولة تفقدية لها بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن استخدام هيدروكسي كلوكين للوقاية لا يمكن إقراره دون استشارة الطبيب، مشددة على أن الكمامة وغسل الأيدي هي أهم وسيلة وقاية للمواطنين.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم وضع معايير لصرف الأدوية الخاصة بالمناعة والمضادات الحيوية، بعد التكالب عليها من قبل المواطنين وخلو الصيدليات الخاصة منها.

 
 آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.

- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة


وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا


وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا


وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.


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