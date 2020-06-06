واجب وطني.. عزة مصطفى تناشد متعافي كورونا التبرع بـ"البلازما" (فيديو)

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما واجب أخلاقي وإنساني قبل كونه واجب قانوني، كما يعتبر زكاة عن صحة الشخص المتعافي.





وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن تبرع متعافي واحد بالبلازما يسهم في نجاة 2 آخرين من كورونا.





وأكدت الإعلامية أن تبرع المتعافين ليس بغريب عن عادات المصريين، معبرة عن ثقتها في توجه المتعافين للتبرع.





كانت وزارة الصحة أعلنت أمس نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافين، وناشدت وزيرة الصحة المتعافين التوجه لبنوك الدم للتبرع بالبلازما.





وفي وقت سابق، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الهيدروكسي كلوركين مازال موجود بالبروتوكول العلاجي المصري لعلاج مصابي كورونا، ونتيجة العلاج بعقار الهيدروكسي كلوكين جيدة جدًا.





وأضافت، على هامش جولة تفقدية لها بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن استخدام هيدروكسي كلوكين للوقاية لا يمكن إقراره دون استشارة الطبيب، مشددة على أن الكمامة وغسل الأيدي هي أهم وسيلة وقاية للمواطنين.





وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم وضع معايير لصرف الأدوية الخاصة بالمناعة والمضادات الحيوية، بعد التكالب عليها من قبل المواطنين وخلو الصيدليات الخاصة منها.