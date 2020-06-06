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وزارة "التعليم" تعلن موعد تسليم شهادات الصف الثالث لطلاب الثانوية

السبت 06/يونيو/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة التعليم السعودية " ممثلة في إدارات التعليم "، أنها من غدا ستبدأ بتسليم طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الخريجين " فصلي – مقررات " شهادات الثانوية العامة عن طريق المدارس.


وأشارت إدارات التعليم إلى خطط لضمان وصول شهادات الصف الثالث " بنين وبنات " لجميع المدارس بعد طباعتها في أقسام وإدارات الاختبارات والتقويم، في إدارات التعليم المختلفة.

واعتمد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم السبت، مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة"، وهو مشروع يهدف لإحداث تغيير بعيد المدى في العملية التعليمية من خلال إيجاد مسارات تقنيّة لطلبة الثانوية العامة ذات مساس مباشر بمتطلبات سوق العمل السعودية، وبما يساعد على الاستغناء عن الملايين من العمالة الوافدة.

ويرتكز مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة" على التجارب العالمية الناجحة مثل التجربة التعليمية النمساوية، وقد تم إعداده من قِبَلِ ورش عمل من الباحثين وخبراء التعليم من مختلف الجهات ذات العلاقة، والتي قامت بتحليل ودراسة الواقع.

كما تمّت وبتوجيه ومتابعة من وزير التعليم مقارنة مخرجات العملية التعليمية مع مثيلاتها في الدول الإقليمية والعالمية، والمسارات المعتمدة لدى الدول المتقدمة، وتحليل واقع القبول بالجامعات ومخرجاتها، واحتياجات سوق العمل في السنوات والعقود اللاحقة من القرن الواحد والعشرين.

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موعد شهادات تطوير مسارات الثانوية تسليم الصف الثالث الثانوي السعودية التعليم

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