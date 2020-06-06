ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن 4/2 في الدوري الألماني

أقيمت مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن اليوم السبت الموافق الـ6 من يونيو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الألماني، دون حضور جماهيري نتيجة انتشار كورونا.





مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن





وفاز فريق بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن ليرفع رصيده إلى النقطة 70 ويبتعد بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه فريق بروسيا دورتموند صاحب الـ60 نقطة ليقترب العملاق البافاري من تحقيق لقب البوندسليجا.





ترتيب الجدول بعد بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن





وظل فريق ليفركوزن في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري الألماني، بعدما خسر برباعية أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.





أهداف بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن





وسجل أهداف مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن لاعب الأخير لوكاس ألاريو في الدقيقة الـ9 من زمن الشوط الأول، مستغلًا خطأ دفاعي انفرد على إثره بحارس المرمى الألماني نوير وتسكن اكرة شباكه.





تعادل البافاري في بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن





تعادل اللاعب كومان في الدقيقة الـ27 من الشوط الأول لمباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن بعد كرة عرضية أرسلها جوريتسكا لينفرد بالحارس المتقدم ويضع الكرة بباطن قدمه في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الفريق الخصم.





ملخص وأهداف بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن





وعزز جوريتسكا الهدف الثاني لفريق بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن في الدقيقة االـ41 من وقبل انتهاء الشوط الأول بدقائق قليلة، ليحرز سيرجي الهدف الثالث في أولى دقائق الوقت بدل الضائع، لينتهي بتقدم عملاق ألمانيا البافاري بهدفين مقابل هدف.





ليفاندوفيسكي يسجل بمباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن





واستعاد النجم ليفاندوفيسكي ذاكرة التهديف كعادته محرزًا الهدف الرابع لفريقه في مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن بعدما أرسل الظهير الأيمن مولر كرة عرضية متقنة حولها برأسها داخ الشباك، قبل أن يقلص فلوريان الفارق إلى هدفين بإحرازه هدف فريقه الثاني بالدقيقة الـ89.