إندونيسيا.. مصرع وإصابة 9 جراء تحطم مروحية خلال طلعة تدريبية





توفي أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرين، اليوم السبت، جراء تحطم مروحية تابعة للسلاح الجوى الإندونيسي، في إقليم جاوة الوسطى.





وقال المتحدث باسم الجيش الأندونيسي نيفرا فردوس: إن "أفراد الجيش الذين كانوا على متنها كانوا يتلقون تدريبات على الطيران عندما سقطت المروحية، واشتعلت فيها النيران في ضاحية كيندال شمالى إقليم جاوه الوسطى".





وأضاف نيفرا :أن" سبب الحادث ما زال مجهولا"، موضحاً "أن الفحص الذي تم إجراؤه قبل الإقلاع لم يظهر أي شيء غير عادي" بالمروحية.





وأظهرت اللقطات التلفزيونية تصاعد دخان أسود كثيف من حطام الطائرة المحترق، ونقلت قناة "كومباس" المحلية عن أحد الشهود قوله: إن "الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض ثم تحطمت".





ورأى فردين يزحفان إلى خارج المروحية، وأوضح أن "ثلاثة أو أربعة انفجارات" وقعت بعد ذلك.



