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ظهرت دلوقت.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بكود الطالب والرقم القومي

السبت 06/يونيو/2020 - 05:04 م
نتيجة الصف الأول الثانوي
نتيجة الصف الأول الثانوي
نتيجة الصف الأول الثانوي، زاد بحث المتابعين من الطلبة وأولياء الأمور عن نتائج الترم الثني 2020 للمرحلة الثانوية العامة، بعدما شهد هذا العام حادثة لا تتكرر وهي إلغاء الامتاحانات بشكلها التقليدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

 ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 وإتاحتها عبر موقع الوزارة الرسمي، والتي جاءت بنسب نجاح كبيرة، ما أعطى الطلاب وأولياء أمورهم جرعة من التفاؤل.

اعرف نتيجة نتيجة الصف الأول الثانوي

ويرصد لكم "الفجر" الإلكتروني نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 تسهيلًا على أبنائنا الطلاب وتخفيفًا على أولياء أمورهم، في خدمة مقدمة لقرائنا ومتابعينا الكرام من خلال الضغط "هنا". thaneduone.emis.gov.eg

نتيجة الصف الأول الثانوي ظهرت دلوقت

وأدى قرابة الـ200 ألف طالب الامتحانات الإلكترونية باستخدام التابلت قبل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 واعتمادها بعدما شهد العام الدراسي توقفًا طويلًا بعدما ظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 

وتتضمن نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 حصول الطالب على درجة النصف الثاني تقريبًا كاملةً إضافة إلى مجموع الدرجات التي حصل عليها خلال امتحانات الترم الدراسي الأول، وهو ما يحدد نجاح الطالب من عدمه.

نتيجة الصف الأول الثانوي وعيد الفطر

وظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 اليوم بعدما ذكر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي في وقت سابق أن منظومة الامتحانات الإلكترونية اكنملت واستمر قرابة الأ20 يومًا.

الامتحانات قبل نتيجة الصف الأول الثانوي

وأجرت الوزارة 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم، وحدد موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بعد انتهاء إجازة العيد.

الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي

ويستطيع جميع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 من خلال الموقع الرسمي الذي أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآمن من خلال هذا الرابط: thaneduone.emis.gov.eg.

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