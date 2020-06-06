Advertisements

بعد نجاحهما في أولاد آدم.. ماغي بو غصن تعايد قيس الشيخ نجيب

السبت 06/يونيو/2020 - 05:33 م
ماغي بو غصن
ماغي بو غصن
لمياء علي


حرصت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن على تهنئة الفنان السوري قيس الشيخ نجيب بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات تويتر.

وعلقت ماغي قائلة: عقبال المية سنة يا صديقي وتبقى حارق خارق متفجر.

يذكر أن ماغي وقيس كانا قد قدما ثنائية رائعة خلال الماراثون الرمضاني الفائت من خلال مسلسل "أولاد أدم".

المسلسل من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

أخبار تهمك

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على رفض المستشفيات الخاصة استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة من "الصحة" بشأن المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 4 ساعات

"حفتر" يطالب الرئيس السيسي بإلزام تركيا بهذا الأمر

منذ ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

"حفتر" يطالب الرئيس السيسي بإلزام تركيا بهذا الأمر

05:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين