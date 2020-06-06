بعد نجاحهما في أولاد آدم.. ماغي بو غصن تعايد قيس الشيخ نجيب

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حرصت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن على تهنئة الفنان السوري قيس الشيخ نجيب بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات تويتر.



وعلقت ماغي قائلة: عقبال المية سنة يا صديقي وتبقى حارق خارق متفجر.



يذكر أن ماغي وقيس كانا قد قدما ثنائية رائعة خلال الماراثون الرمضاني الفائت من خلال مسلسل "أولاد أدم".



المسلسل من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

