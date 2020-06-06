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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020 للاستعلام

السبت 06/يونيو/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020 للاستعلام 

يبحث طلاب الصف الأول الثانوي عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020، لعرفة الدرجات النهائية الحاصلين عليها للانتقال للصف الثاني الثانوي.

وأولياء الامور يبحثون عن نتيجة الصف الأول الثانوي لمعرفة مستوى أبنائهم التعليمي، حيث ظهرت رسميا نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، وعلى الطلاب معرفة نتيجتهم ومعرفة مستواهم التعليمي في الصفين الأول والثاني الثانوي، وفي حالة نجاح الطلاب في الصف الأول الثانوي سينتقلون للصف الثاني الثانوي.


ومن جهتهاـ أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، الموافق 6/6/2020، رسميًا عن نتيجة الصف الأول الثانوي، وللحصول عليها ومعرفتها اضغط عزيزي لطالب على هذا الرابط 

وبينت وزارة التربية والتعليم، إنه في حالة حجب النتيجة يشير إلى غياب الطالب عن أحد امتحانات الصف الأول الثانوي أو الصف الثاني الثانوي، وعلى الطالب التقدم بشكوى إلكترونية وعلى الطلاب الانتظار سيتم إتاحة الرابط قريبا.

وعلى الطلاب في الصف الأول والثاني الثانوي، معرفة الكروت الملونة التي تحدد مستوى الطالب التعليمي لكي ينتقل بسهولة للمرحلة الاعلى، وهي عبارة عن بطاقات تحدد نقاط الصعف والقوه لديه ومدى مستواه التعليمي.

والبطاقات التعريفية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، يكون بها بيانات الطالب والكود واسم المدرسه والمحافظه والإدارة التعليمية التابع لها، كما أن البطاقات تحتوي على ألوان تحدد مستوى الطالب في كل مادة دراسية، وهي الأزرق والاخضر والأصفر والأبيض.

المنطقة الزرقاء يشير إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول.
المنطقة الخضراء يشير إلى أن الطالب حقق مستوى مناسبا من التوقعات للفصل الدراسي الأول.
المنطقة الصفراء يشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني.
المنطقة البيضاء تشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي.

وفي حالة كان الطالب لم يمتحن إلكترونيا فسيكون هناك شريط باللون الرمادي

أما النقطة السوداء تعبر عن نتيجة الطالب.

وهناك سهمان باللون الأسود وهما يعبران عن متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.

وعلى الطلاب معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط هنا

2- على الطالب تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب
ملحوظة: في حالة كنت تحمل جنسية غير مصرية عليك إدخال الكود.

3- اضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء". 

نتبيه
وفقا للوزارة، أكدت أن الطلاب الذين لم يستكملوا امتحانتهم في بعض المواد إلكترونيا، وتأديتها ورقيا، سيتم إعلان النتيجة في المدارس فيما بعد.

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