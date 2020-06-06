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أسامة أبو العطا لـ'الفجر الفني': ردود أفعال الجمهور حول شخصية صلاح كانت مبهجة

السبت 06/يونيو/2020 - 05:02 م
أسامة أبو العطا
أسامة أبو العطا
روان هيثم
أعرب الفنان أسامة أبو العطا عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "100 وش" قائلاً: "تم ترشيحي للمسلسل عن طريق المخرجة كاملة أبو ذكرى، وهو ثالث تعاون فني بيننا فقد التقيت بها من قبل في مسلسل ذات ومسلسل سجن النسا".


وتابع أسامة أبو العطا في تصريح خاص ل'الفجر الفني' قائلاً: "قمت بالاستعداد لشخصية صلاح بقراءة السيناريو حولها وتخيلت ملامحها الخارجية والداخلية وتصورتها".


وأضاف: "تخيلت الشخصية من داخلها بتصور وضعها الاجتماعي والاقتصادي والعاطفي ودوافع تصرفاتها واضعا في ذهني أن الكوميديا هي تصوير الناس بأسوء مما هم عليه مما ينتج الضحك".

وأختتم: "ردود أفعال الجمهور حول الشخصية كانت مبهجة ومصدر سعادة وكثير منهم تسائل لماذا لا يمثل هذا الممثل كثيرا نود مشاهدته".

وفي سياق آخر تدور أحداث مسلسل "ب100 وش" في إطار من الدراما الكوميدية حول فتاة شعبية نصابة تتعرض لكثير من المواقف في إطار الدراما الشعبية.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين ومحمد عادل ومحمود الشرقاوي وبيومي فؤاد، أسامة أبو العطا وآخرون، تأليف أحمد والي، عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكرى، سيد أمين سيكو.

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