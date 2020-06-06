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"إياكم وفجر الخصومة".. وفاء عامر تحذر متابعيها عبر "إنستجرام"

السبت 06/يونيو/2020 - 05:01 م
وفاء عامر
وفاء عامر
مي مرسي
شاركت الفنانة وفاء عامر فيديو لحديث نبوي شريف، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عامر" على الفيديو "إياكم وفجر الخصومة"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "فجور الخصومة وليس فجر الخصومة"،"الله عليكي".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر انتهت من تصوير فيلم "شريط6" والذي تشارك به بجانب عدد من الفنانين منهم خالد الصاوي، وخالد أنور،ونانسي صلاح، وأحمد خالد صالح وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف محمود حمدان

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