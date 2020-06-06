اللبنانية نورهان تحتفل بعيد ميلادها رغم كورونا

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قامت الفنانة اللبنانية ​نورهان​ بالاحتفال بعيد ميلادها هذا العام مع اصدقائها معلنين تحديهم لأزمة الكورونا.



وحرصوا على تحضير مفاجأة لها من خلال الإحتفال بعيد ميلادها على طريقتهم المميزة، ونظم الحفل أحد أصدقائها المقربين.



ونشرت نورهان العديد من الصور والفيديوهات أثناء الإحتفال بهذه المناسبة وهي ترقص على الموسيقى وتمنى أصدقائها لها عيد ميلاد سعيد مليء بالسعادة والنجاح والتألق.



جدير بالذكر أن نورهان كانت قد أثارت الجدل منذ فترة بعدما احتفلت بطلاقها في حفل خاص قام أصدقائها بتنظيمه.







