لاوتارو يصدم إنتر من أجل برشلونة

كشفت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية، اليوم السبت، أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أبلغ فريقه الحالي إنتر ميلان برغبته في الانضمام لبرشلونة.





عنونت الصحيفة غلافها بعبارة "اتفاق الوداع"، وأكدت أن لاوتارو اعترف لمدرب إنتر، أنطونيو كونتي، برغبته في الانتقال للبرسا، واللعب بجوار مواطنه النجم ليونيل ميسي الموسم المقبل.





وعلى ما يبدو توصل كونتي ولاوتارو لاتفاق يلتزم اللاعب بموجبه بتقديم أقصى ما لديه طالما يرتدي قميص الإنتر.





ولم يتوصل برشلونة وإنتر ميلان لأي اتفاق رسمي حتى الآن، وتفيد تقارير صحافية بوجود خلافات بينهما بخصوص قيمة الشرط الجزائي للاعب المقدرة بـ111 مليون يورو.





ويصب برشلونة وإنتر ميلان تركيزهما في الوقت الحالي على قرب استئناف الدوري الإسباني والإيطالي على الترتيب، بعد توقفهما بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.