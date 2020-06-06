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الأتراك يخرجون إلى أول عطلة منذ بداية إغلاق فيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
خرج المواطنين في تركيا، اليوم السبت، في أول عطلة نهاية أسبوع دون إغلاق لفيروس كورونا المستجد خلال نحو شهرين، بعد يوم من إلغاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمر البقاء في المنزل فجأة.

غمر الناس الشواطئ في اسطنبول، واصطف المئات للوصول إلى الحدائق، واشترى آخرون الآيس كريم في الطقس الدافئ - بموجب قواعد النظافة الجديدة. في العاصمة أنقرة، اليوم السبت، وتسبب سائقو اليوم في اختناقات مرورية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت غولاي سيفيك، ربة منزل في اسطنبول كانت تقوم بصيد الأسماك في منطقة إيمينونو: "آخر مرة كنت هنا كانت قبل 70 يومًا. كنت آتي دائمًا هنا لصيد السمك، ولكن منذ تفشي المرض كان علينا حماية أنفسنا قليلاً. لكني حقًا فاتني ذلك."

كان سيفيت أكيدان، موظف عام يبلغ من العمر 23 عامًا، خارجًا للسباحة مع أصدقائه على طول الشاطئ في غرب إسطنبول. وقال: "إنه لطيف حقًا ونظيف جدًا وبارد في الوقت الحالي، إنه يريحك. يجب أن يأتي الجميع ويدخلوا ... لا يمكنك شرح ذلك، يجب أن تجربه."

أُعيد فتح المقاهي والمطاعم والمرافق الأخرى يوم الاثنين مع تباطؤ معدلات الإصابة بالعدوى ورفع القيود المفروضة على السفر بين المدن مع تباطؤ معدل الإصابة. لكن "أردوغان" كان ينوي الحفاظ على إغلاق عطلة نهاية الأسبوع، الذي تم تطبيقه على المدن الكبرى منذ 11 أبريل، حتى رد فعل عام.

ومع ذلك، أعرب "أردوغان" عن قلقه من أن العدوى قد تنتعش. يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن 930 حالة جديدة، بعد انخفاضها إلى 786 في وقت سابق من الأسبوع. توفي حتى الآن 4648 شخصًا بسبب الفيروس في تركيا، مع إصابة 168340 إصابة.

وقال جيم بيليفان، عامل نسيج يصطاد السمك في اسطنبول: "أنت حقا تشعر بالدوار مثل الطفل. إنه الإغلاق ، الإغلاق ، الإغلاق، الآن أشعر أنني بحالة جيدة حقًا، أنا مرتاح والطقس جيد."

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