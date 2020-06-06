Advertisements

اليورو والعملات عالية المخاطر تواصل الصعود بفضل تحفيز المركزي الأوروبي

السبت 06/يونيو/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
وكالات
 
قفز اليورو لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن وسع البنك المركزي الأوروبي تحفيزه أكثر من المتوقع لدعم الاقتصاد في التعامل مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وقدم تحرك المركزي الأوروبي الدعم للعملات عالية المخاطر، مما رفع الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر والجنيه الاسترليني فوق ذرى بلغها خلال الشهرين الماضيين.

ورفع البنك المركزي برنامجه الطارئ لشراء سندات بواقع 600 مليون يورو وهو ما يفوق التوقعات إلى 1.35 تريليون يورو ومدده حتى منتصف 2021.

وارتفع اليورو 0.25٪ إلى 1.1367 دولار وهو أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر.

وفي الأسبوع، صعدت العملة الموحدة 2.4٪ وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ونمت ثقة المستثمرين في العملة أيضا بعد أن ألقت ألمانيا الشهر الماضي بثقلها وراء فكرة صندوق لتعافى الاتحاد الأوروبي، لتتخلى عن تقليد راسخ لديها برفض أي تحركات صوب التكامل المالي في منطقة العملة الموحدة.

ومقابل الين، سجل اليورو 124.43 ين وهو أعلى مستوى في 13 شهرا.

وأمام الفرنك السويسري، وهو أيضا عملة ملاذ آمن أخرى، بلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.08645.

ويتجه مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات صوب تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي عند 96.510، وهو قرب أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، وارتفع الدولار إلى 109.33 ين ليلامس أعلى مستوياته في شهرين.

وزاد الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر في العادة مؤشرا للمخاطر في أسواق العملة، 0.7٪ إلى 0.6993 دولار أمريكي، وارتفع

لفترة وجيزة فوق مستوى 0.7 دولار للمرة الأولى منذ أوائل يناير كانون الثاني.

  وصعد دولار هونج كونج إلى 7.7500 للدولار الأمريكي، وهو الحد الأعلى لنطاق تداوله بين 7.75 و7.85، للمرة الأولى منذ 21 مايو  أيار مما حفز السلطة المالية في هونج كونج على التدخل في السوق.

وتأتي المكاسب على الرغم من تنامي التوتر بشأن مستقبل المدينة بعد أن تحركت الصين الشهر الماضي لفرض تشريع للأمن القومي عليها.

أخبار تهمك

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يوجه صدمة لنجم الأهلي المعار

منذ ساعة و 11 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

لم تتحسن أو تتأخر.. تفاصيل جديدة عن حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

منذ أقل من ساعة

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 م

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين