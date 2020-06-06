لهذا السبب مايا دياب ترفع القبعة لنقيب الممثلين أشرف زكي

حرصت الفنانة مايا دياب، على الدعاء للدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بعد أن خاض عملية بالقلب الأيام الماضية، مطالبه من الله أن يتم عليه شفاءه.





حيث نشرت دياب، تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائله: "السلامة والشفاء العاجل لنقيب تُرفع له القبعة، نقيب يحمل همّ الممثلين المصريين كل يوم ويحاول العمل دون توقّف لمصلحة المهنة في مصر، المخرج الدكتور الصديق المحبّ دكتور أشرف زكى ألف سلامة عليك ويرجّعك لينا أقوى".









جدير بالذكر أن الفنانة مايا دياب، تعمل في الوقت الراهن على ديو جديد مع الفنان زياد البرجي، كما أنها طرحت منذ فترة كليب أغنيتها "أنا" عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والفضائيات العربية، وهو من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.



