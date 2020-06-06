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ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجمه

السبت 06/يونيو/2020 - 03:19 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام عالمية أن ريال مدريد قرر بالفعل استعادة نجمه المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني ليكون ضمن الفريق الأول في الموسم المقبل وذلك بعد أن قضى موسمين على سبيل الإعارة في النادي الألماني.

وأشار الصحفي نيكولو شيرا إلى أن حكيمي يلعب في بروسيا دورتموند منذ عام 2018 وأن فترة إعارته تنتهي في نهاية الموسم الحالي ويخطط الملكي إستعادته ليكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد الصحفي نيكولو شيرا أن ريال مدريد سيجدد عقد أشرف حكيمي حتى صيف 2025 وذلك عقب عودته لصفوف النادي علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في 2022.

وكشف الصحفي نيكولو شيرا أن حكيمي شارك مع بروسيا دورتموند 69 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 17 هدف كما أبدت العديد من الأندية رغبتها في التعاقد مع النجم المغربي على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

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ريال مدريد الاخبار الرياضية اشرف حكيمي اخبار الرياضة

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