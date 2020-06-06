Advertisements

وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر

السبت 06/يونيو/2020 - 03:00 م
الوزير
الوزير
أسماء قورة
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.
 
وتفقد الوزير، صباح اليوم السبت، مدينة السادس من أكتوبر؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية التي يتم تنفيذها في مركز شباب الجزيرة 2، والصالة المغطاة، والاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع.

وشدد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكدًا أن مركز شباب الجزيرة 2 واحد من أهم مشروعات الوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة، وسيسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وتتضمن العملية الإنشائية داخل مركز شباب الجزيرة 2 مبنى الاسكواش المكون من 4 ملاعب اسكواش قانونية، مكاتب، إدارية، كافيتريا، صالات متعددة الأغراض، وكذلك مجمع حمامات سباحة يضم حمام سباحة اوليمبى، حمام سباحة نصف أوليمبي، و2 حمام سباحة اطفال.

ويشمل المركز منطقة للملاعب تضم ملعب كرة قانونى، و3 ملاعب كرة خماسي، و2 ملعب متعدد الأغراض، و2 ملعب تنس، بالإضافة إلى مبنى قاعة الاحتفالات المكون من صالة احتفالات 500 فرد مغلقة، وصالة احتفالات مفتوحة بالإضافة إلى مطعم متكامل، ومبنى إداري كامل يحتوي على مكاتب، وجيم رجال ونساء صالة أفراح، ومكتبة، دور إداري، بالإضافة إلى مبنى اجتماعي مكون من صالة، متعددة للأطفال، ومكتبة، ومطعم، ومسجد.

وقام الدكتور أشرف صبحي بتفقد الصالة المغطاة بـ٦ أكتوبر، وشاهد عرض خاص بتطوير كامل للصالة والاستفادة من المنشآت الملحقة، حيث وجه بضرورة استثمار كافة المباني والمساحات الملحقة بالصالة وتعظيم قيمتها حتى تكون ذات قيمة اقتصادية.

وفي السياق نفسه، تفقد وزير الشباب والرياضة فرع نادي النادي “the club” بالسادس من أكتوبر، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلال إجتماعه بمجلس أمناء النادي شدد الوزير على ضرورة إستعداد كافة المنشآت داخل النادي إستعدادا لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على عودة الانشطة الرياضية بشكل تدريجي خلال شهر يونيو الجاري، مع مراعاة اعمال التعقيم وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر
وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر
وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر
وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر
وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر
وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر
وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر
وزير الرياضة يتفقد فرع مركز شباب الجزيرة 2 بـ6 أكتوبر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة صالة مغطاة أشرف صبحي

أخبار تهمك

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يوجه صدمة لنجم الأهلي المعار

منذ 41 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ضياع هدف الأهلي.. المقاولون يجدد عقد مهاجمه

منذ أقل من ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لحادث سير (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول دولة عربية تعلق على مبادرة مصر لحل أزمة ليبيا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يخرج عن صمته ويطالب بتحديد موقفه النهائي

منذ ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 م

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين