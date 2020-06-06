قرار مهم من "التعليم" بشأن التقديم للمدارس المصرية اليابانية

استجابة لرغبة أولياء الأمور في إتاحة وقت كافٍ للتقديم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020-2021، حتى يوم 12 يونيو 2020.





وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن قرار مد التقديم جاء لإتاحة الوقت لأولياء الأمور لاستخراج كافة المستندات الرسمية والمنصوص عليها في شروط التقديم والمعلنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس، علمًا بأن التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1.





يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.



