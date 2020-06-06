تركيا تواجه عجزا نقديا بقيمة 1.4 مليار دولار

سجل الرصيد النقدي للحكومة التركية عجزا قيمته 9.73 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) في (مايو) الماضي، وفقا لما رصدته بيانات أمس.









وبحسب "رويترز"، سجل الرصيد الأساسي الذي يستثني مدفوعات الفوائد، عجزا قدره 1.02 مليار ليرة (0.14 مليار دولار).









وقفز التضخم في تركيا في (مايو) بنسبة أعلى من التوقعات، إذ جعل تراجع الليرة الواردات أكثر تكلفة، وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط الأسعار المحلية من جراء هبوط حاد للاقتصاد.









وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء، أن التضخم السنوي ارتفع إلى 11.39 في المائة وزادت الأسعار 1.36 في المائة على أساس شهري.





والقراءتان أعلى من التوقعات، وتكسران سلسلة شهرين من التراجع في تضخم أسعار المستهلكين على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا.



