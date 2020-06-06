الموعد تم تحديده.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا المنتظر

يوما بعد الآخر، تظهر مستجدات بشأن لقاح فيروس كورونا ذلك الفيروس الذي أجبر حكومات العالم على اتخاذ قرارات غير متوقعة، بعد أن استطاع أن يتفشى في مختلف الدول.





تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.54 مليون حالة حول العالم، فيما بينهم 387 ألف حالة وفاة، وفي مصر بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الجمعة 31.115 حالة من ضمنهم 9.216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 1.166 حالة.





وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز المستجدات بشأن ما طرأ على الساحة عن لقاح فيروس كورونا الذي ينتظره كافة البشر في مختلف دول العالم:





لقاح شركة أسترازينيكا





فبدأت شركة الأدوية متعددة الجنسيات أسترازينيكا في إنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجدّ، وأعلنت الشركة أنها ستكون قادرة على توفير ملياري جرعة من اللقاح، والشركة تنتج اللقاح مع باحثين من جامعة أكسفورد.





وقالت الشركة إنه في حالة ثبوت فعالية العقار بعد التجارب ستكون الشركة قادرة على إنتاج مليارَي جرعة منه، وأنها لا تهدف التربح من وراء العقار.





لقاح "مودرنا".. الأقرب لكتابة نهاية الفيروس





ويبدو أن العلماء بدأ يحددوا أفضل اللقاحات لمواجهة الفيروس، حيث قال الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، إن لقاح "مودرنا" المدعوم من البيت الأبيض بـ 400 مليون دولار هو الأقرب للخروج للنور لتخليص العالم من أزمة فيروس كورونا، متوقعا ظهور لقاح لفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.





تأكيد جديد.. ديسمبر يشهد علاج للفيروس

ويبدو أن شهر ديسمبر سيكون العالم على موعد مع ظهور لقاح ينهي على كورونا، فتأكيدا لما أعلنه الدكتور طلال نصولي، قال الدكتور أحمد أبو النور مدرس الشئون التنظيمية للصناعات الدوائية، وباحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا بكندا، أنه يمكن التوصل إلى لقاح كورونا في شهر ديسمبر المقبل.





وربط مدرس الشئون التنظيمية للصناعات الدوائية ظهور لقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" في هذا التوقيت بإتمام جميع الخطوات بنجاح وكذلك عدم حدوث أية مشكلة في التجارب الإكلينيكية.





آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

ومن جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.







