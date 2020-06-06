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تسجيل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

السبت 06/يونيو/2020 - 02:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، 10 وفيات و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 254 وفاة و31131 إصابة.

 

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها إن هذه الأرقام تمثل انخفاضا لمعدل الإصابات اليومية بعد تسجيل 723 إصابة أمس الجمعة، مع زيادة الوفيات الجديدة بواقع حالتين عن الحصيلة اليومية السابقة.

 

وأضافت وزارة الصحة الكويتية، أن من بين المصابين الجدد 195 مواطنا كويتيا و81 مصريا، مشيرة إلة أن 1005 مرضى تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين 19282.

 

وقالت الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

 

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

 

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

 

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

 

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.

 

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