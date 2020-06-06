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انخفاض طلبيات التوريد الصناعية في ألمانيا بنسبة 25.8%

السبت 06/يونيو/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، إن طلبيات التوريد الصناعية انخفضت 25.8 في المائة، في (أبريل)، لتعاني أكبر تراجع لها منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في 1991، لكن العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا تجاوز القاع على الأرجح.


وووفقا لـ"رويترز"، تظهر بيانات رسمية أن الطلبيات المحلية انخفضت 22.3 في المائة بينما نزلت الطلبيات من الخارج 28.1 في المائة. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراؤهم توقعوا انخفاض الطلبيات عموما 19.7 في المائة.


ووأوضحت الوزارة في بيان أنه في ضوء التخفيف التدريجي لقيود فيروس كورونا، فإن قاع الركود الصناعي يجب أن يكون مر الآن. وتواجه ألمانيا احتمال تسجيل أكبر ركود من الحرب العالمية الثانية، على الرغم من التخفيف الحالي لإجراءات العزل العام التي تسببت في إغلاق المتاجر والشركات والمصانع.


وقال البنك المركزي الألماني بوندسبانك، إن الاقتصاد سينكمش بشكل كبير هذا العام وربما يحتاج إلى عامين لتعويض ما خسره، مؤكدا في توقعاته نصف السنوية أن الاقتصاد سينكمش 7.1 في المائة، في 2020 بناء على أرقام معدلة في ضوء التقويم و6.8 في المائة بناء على بيانات غير معدلة.


وأشار مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي نشر أمس، إلى أن نصف الشركات الألمانية علقت استثمارات في أيار (مايو) بينما ألغت 28 في المائة، من الشركات مشاريع استثمارية تماما، فيما تلقي جائحة فيروس كورونا بثقلها.


وقال كلاوس فولرابه رئيس المسوح في المعهد، "تلك أرقام تبعث على القلق لتنمية الاقتصاد في الأجل الطويل".


وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أمس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 183 ألفا و271.


وذكرت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 26 إلى 8613.


من جهته، أبلغ رئيس مجموعة من مستشاري الحكومة الألمانية، مجموعة فونكه الإعلامية، أنهم يتوقعون انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بما يراوح بين 6و7 في المائة هذا العام بسبب كورونا، وهو تقييم أكثر تشاؤما عما قدمته المجموعة في (مارس).













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