حفتر يوجه رسالة إلى السيسي.. ويؤكد: نسترشد بمصر في محاربة الإرهاب (فيديو)

تقدم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بالتحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته لهم على زيارة مصر، فضلا عن حفاوة الاستقبال، معربا عن تقديره للجهود المصرية في دعم الجيش الليبي في محاربته للإرهاب.





وأشار "حفتر"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس البرلمان الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الجيش الوطني الليبي يعمل على طرد المستعمرين الأتراك من ليبيا، منوها بأنهم يسترشدون بدور مصر في محاربة الإرهاب.





وأضاف مخاطبا الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أنتم يا سيادة الرئيس امتداد للجهود المصرية العظيمة في مساعدة أشقائها العرب، ومن هنا جاء دعمكم للشعب الليبي".

ويزور القاهرة حاليا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.





ونرصد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا والمتمثل في:





- استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.

- إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.

- منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.

- وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.