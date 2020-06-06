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ضياع هدف الأهلي.. المقاولون يجدد عقد مهاجمه

السبت 06/يونيو/2020 - 02:39 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد الصو
نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، في تجديد عقد طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ووقع طاهر اليوم على عقود تجديده مع ناديه على بياض لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، مانعًا شائعات رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وحصل طاهر خلال توقيعه مع ذئاب الجبل، على وعد بالرحيل في حل تلقيه أي عروض خارجيه للرحيل، خاصةً أنه يسعى للعودة إلى الدوريات الأوروبية مرة أخرى.

ورفض طاهر فكرة التوقيع لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مفضلًا الاستمرار مع الذئاب لحين الحصول على عرض مناسب من أحد الاندية الأوربية.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد طاهر مع المقاولون العرب، بنهاية الموسم قبل ان يقوم بالتوقيع على عقود جديدة مع ناديه لإغلاق الباب أمام رحيله.

وارتبط طاهر بالانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال الموسم الجديد، لتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق المحتمل بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، لإيجاد بديل مناسب للاعبه رمضان صبحي، مع حلول الموسم الجديد.

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وفي سياق منفصل ، انتشرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، حول اهتمام نادي العين الإماراتي بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، لقيادة الفريق في الفترة القادمة، خاصة وأن المدرب لم يجدد عقده مع القلعة الحمراء حتي الآن.

ونفي ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي أنباء المفاوضات مع "فايلر" لقيادة الفريق، كما نفي الأنباء المتداولة بخصوص اهتمام النادي بالتعاقد مع التونسي على معلول الظهير الأيسر للأحمر لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وقال "العويس" في تصريحات صحفية نقلها الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": ” مدافع الأهلي المصري علي معلول لم يدخل القائمة الخاصة بخيارات مدرب العين ولم نفكر في السويسري رينيه فايلر”.

واتفق النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر على تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر، والاستمرار بالموسم المقبل، ورحب المدرب بالبقاء داخل القلعة الحمراء، لرغبته في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مع الفريق.

وينتظر "فايلر" فتح المجال الجوي للسفر إلي سويسرا لاستطلاع رأي اسرته بخصوص تمديد تعاقده مع الأهلي والاستمرار في مصر قبل الإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

واستقر المدرب على البقاء في النادي الأهلي الموسم المقبل، ولا يفكر اطلاقا في الرحيل عن الفريق مهما كانت الإغراءات، خاصة وأنه يشعر بالراحة داخل جدران القلعة الحمراء، كما أنه قريبا من التتويج باللقب الإفريقي، بعدما وصل بالفريق للدور نصف النهائي للبطولة.

من ناحية أخري يتمسك النادي الأهلي ببقاء على معلول نجم الفريق داخل القلعة الحمراء بالموسم المقبل، ويرفض مناقشة عروض رحيله عن الفريق الأهلاوي اطلاقا، خاصة وأنه من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

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