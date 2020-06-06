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إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في الإصابات بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم السبت، أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع 993 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عددها الى 30514.

وقال المسؤول، أحمد يوريانتو، إن هناك 31 حالة وفاة جديدة تتعلق بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في إندونيسيا إلى 1801، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قالت وزيرة المالية الإندونيسية إن الاقتصاد قد ينمو بمعدل أقل من المعدلات المخفضة التي سبق إعلانها وأن العجز المالي قد يزداد عن هذه التقديرات، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة المالية سري مولياني أندراوتي القول في تصريحات عبر الإنترنت يوم الأربعاء إن معدل العجز المتوقع حاليا سيزيد إلى 34ر6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا التعديل لتوقعات العجز هو الأحدث منذ إعلان الحكومة قبل شهرين تعليق العمل بالحد الأقصى المسموح به للعجز وهو 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بسبب الجائحة.

وقالت الوزيرة إن معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي سيكون أقل من المتوقع حاليا وهو 3ر2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مضيفة أنها مازالت تأمل في تحقيق نمو ما خلال العام الحالي.


وذكرت أندراوتي أن مسؤولي الحكومة مازالوا يأملون في عدم تراجع الاقتصاد بشدة خلال الربع الثاني من العام الحالي ثم يبدأ التعافي بعد ذلك، مضيفة أنه "سيتم التعامل مع زيادة العجز بعناية في ضوء تعليمات الرئيس بالنسبة للاستدامة والأوضاع المالية".

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