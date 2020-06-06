Advertisements

الأوراق المطلوبة والشروط.. 6 معلومات عن تنسيق التمريض 2020

السبت 06/يونيو/2020 - 01:50 م
تمريض
تمريض
أحمد القاسم
بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، بدأت كلمات " تنسيق التمريض 2020" تتصدر تريندات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة في ظل رغبة الطلاب في التقديم بمدارس التمريض.

وكانت نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية ظهرت، الجمعة، فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح وفقا لكل محافظة، حيث أن المحافظ هو المسئول عن نتائج الشهادة الإعدادية في كل محافظة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي يمكن تساهم في مساعدة الطلاب عن تنسيق التمريض 2020:

- تحددت الحدود الدنيا للقبول في مدارس التمريض كالآتي: مدارس التمريض في محافظة الفيوم من 250 درجة، أما محافظة أسوان كان التنسيق من 240 درجة وسجلت الوادي الجديد للتنسيق كأقل تقدير 225 درجة ومحافظة بني سويف 250 درجة ومدارس شمال سيناء من 225 درجة اقل تقدير وأعلي تقدير يكون لمحافظة الغربية 26 درجة.

- أما عن شروط التقديم في مدارس التمريض العادي (نظام 5 سنوات) فهي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 20182019، القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة، لا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما فى 1102019م، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- كما يجب إجتياز عدة اختبارات وهي: الاختبار الشخصي، الاختبار الطبي، الاختبار النفسى، اختبار الإملاء للغة العربية، اختبار اللغة الإنجليزية، كشف الهيئة.

- والأوراق المطلوبة هي: صورة شهادة الميلاد- صورة من الشهادة الإعدادية - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة- تقرير طبي يفيد خلو الطالب من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة - 4 صور شخصية- طلب التحاق- حافظة بلاستيك - مظروف كبير - ملف بلاستيك - دمغة عادية بقيمة 1 جنيه - 4 مظاريف صغير.


- فيما تحددت شروط القبول في التمريض العسكري فيما يلي: أن يكون الطالب مصري الجنسية لأبوين مصريين، أن لا يكون أقل عمر الطالب عن 17 سنة ولا يزيد عن 21 سنة، موافقة ولي الأمر للالتحاق بمدارس التمريض العسكري، أن لا يكون أقل مجموع الطالب عن 60%، وأن لا تقل درجات الطالب المتقدم للتمريض العسكري في اللغة الإنجليزية عن سبعين%، وحصول الطالب على شهادة حسن سيرة وسلوك، وألا يتقدم على للطالب المتقدم الزواج.

- والأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري هي شهادة تفوق الطالب في الصف الثالث الإعدادي، وثيقة الميلاد جديدة من السجل المدني، إحضار قيد أسري، صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ولولي أمره، وكذلك 9 صور شخصية للطالب المتقدم.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تنسيق التمريض الفجر التمريض التقديم للتمريض

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يكشف تفاصيل إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ حوالي 3 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

تحذير شديد اللهجة من السيسي إلى أطراف النزاع في ليبيا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم النجم الساحلي يوجه صفعة للأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

والد نجم الأهلي يكشف حالة أسرة اللاعب بعد إصابتهم بفيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن سما المصري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:18 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين