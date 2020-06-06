الأوراق المطلوبة والشروط.. 6 معلومات عن تنسيق التمريض 2020

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، بدأت كلمات " تنسيق التمريض 2020" تتصدر تريندات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة في ظل رغبة الطلاب في التقديم بمدارس التمريض.





وكانت نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية ظهرت، الجمعة، فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح وفقا لكل محافظة، حيث أن المحافظ هو المسئول عن نتائج الشهادة الإعدادية في كل محافظة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي يمكن تساهم في مساعدة الطلاب عن تنسيق التمريض 2020:





- تحددت الحدود الدنيا للقبول في مدارس التمريض كالآتي: مدارس التمريض في محافظة الفيوم من 250 درجة، أما محافظة أسوان كان التنسيق من 240 درجة وسجلت الوادي الجديد للتنسيق كأقل تقدير 225 درجة ومحافظة بني سويف 250 درجة ومدارس شمال سيناء من 225 درجة اقل تقدير وأعلي تقدير يكون لمحافظة الغربية 26 درجة.





- أما عن شروط التقديم في مدارس التمريض العادي (نظام 5 سنوات) فهي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 20182019، القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة، لا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما فى 1102019م، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.





- كما يجب إجتياز عدة اختبارات وهي: الاختبار الشخصي، الاختبار الطبي، الاختبار النفسى، اختبار الإملاء للغة العربية، اختبار اللغة الإنجليزية، كشف الهيئة.





- والأوراق المطلوبة هي: صورة شهادة الميلاد- صورة من الشهادة الإعدادية - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة- تقرير طبي يفيد خلو الطالب من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة - 4 صور شخصية- طلب التحاق- حافظة بلاستيك - مظروف كبير - ملف بلاستيك - دمغة عادية بقيمة 1 جنيه - 4 مظاريف صغير.









- فيما تحددت شروط القبول في التمريض العسكري فيما يلي: أن يكون الطالب مصري الجنسية لأبوين مصريين، أن لا يكون أقل عمر الطالب عن 17 سنة ولا يزيد عن 21 سنة، موافقة ولي الأمر للالتحاق بمدارس التمريض العسكري، أن لا يكون أقل مجموع الطالب عن 60%، وأن لا تقل درجات الطالب المتقدم للتمريض العسكري في اللغة الإنجليزية عن سبعين%، وحصول الطالب على شهادة حسن سيرة وسلوك، وألا يتقدم على للطالب المتقدم الزواج.





- والأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري هي شهادة تفوق الطالب في الصف الثالث الإعدادي، وثيقة الميلاد جديدة من السجل المدني، إحضار قيد أسري، صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ولولي أمره، وكذلك 9 صور شخصية للطالب المتقدم.















