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محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط

السبت 06/يونيو/2020 - 01:50 م
المحافظ
المحافظ
بسام عبدالحميد
افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بمدينة قفط، وسط استقبال حافل من أهالي القرية وقياداتها الشعبية، ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ اقسام مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية واستمع إلى شرح حول اقسام الوحدة من الأستاذ محمد موسى رئيس مدينة قفط، موضحا أن مبنى الوحدة تم إنشاؤه على مساحة 374 مترا بتكلفة 4 ملايين جنيه ويتكون من 3 طوابق.

وأكد أن عملية تطوير المبني تأتي في المقام الأول لخدمة المواطن ورفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم، مشددًا علي رئيس الوحدة المحلية والعاملين بها حسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من أجل تخفيف ورفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم، وفى الختام وجه المحافظ موظفي الوحدة بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه في المبنى الجديد لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

كما افتتح المحافظ مجمع شوادر قفط بمنطقة الكيلو 10 بطريق قفط – الأقصر الصحراوى وأوضح الداودي ان المجمع يقع على مساحة 6200 متر، ويضم 26 باكية، منها 24 باكية بمساحة 100 متر للبائكة الواحدة وبائكتين مساحة كل منهما 200 متر، بتكلفة مالية إجمالية نحو 13 مليون جنيه.

وأورد أنه تم إنشاء مجمع الشوادر الجديد لنقل شوادر الخضار الموجودة وسط المدينة إليه ما يساهم بشكل فعال في الحد من الازدحام المروري بشوارع المدينة.

آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

ومن جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط

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