محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بمدينة قفط، وسط استقبال حافل من أهالي القرية وقياداتها الشعبية، ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وعقب الافتتاح تفقد المحافظ اقسام مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية واستمع إلى شرح حول اقسام الوحدة من الأستاذ محمد موسى رئيس مدينة قفط، موضحا أن مبنى الوحدة تم إنشاؤه على مساحة 374 مترا بتكلفة 4 ملايين جنيه ويتكون من 3 طوابق.





وأكد أن عملية تطوير المبني تأتي في المقام الأول لخدمة المواطن ورفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم، مشددًا علي رئيس الوحدة المحلية والعاملين بها حسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من أجل تخفيف ورفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم، وفى الختام وجه المحافظ موظفي الوحدة بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه في المبنى الجديد لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمواطنين.





كما افتتح المحافظ مجمع شوادر قفط بمنطقة الكيلو 10 بطريق قفط – الأقصر الصحراوى وأوضح الداودي ان المجمع يقع على مساحة 6200 متر، ويضم 26 باكية، منها 24 باكية بمساحة 100 متر للبائكة الواحدة وبائكتين مساحة كل منهما 200 متر، بتكلفة مالية إجمالية نحو 13 مليون جنيه.





وأورد أنه تم إنشاء مجمع الشوادر الجديد لنقل شوادر الخضار الموجودة وسط المدينة إليه ما يساهم بشكل فعال في الحد من الازدحام المروري بشوارع المدينة.



