تعرف على رد فعل حلا شيحة حول انتقاد عمليات التجميل التي خضعت لها

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موجة من الإنتقادات تعرضت لها الفنانة حلا شيحة، من خلال ظهورها بمسلسلها"خيانة عهد" برمضان 2020، حيث ظهرت بملامح مختلفة تماما بخدود وشفاه منفوخة بسبب استخدام حقن الفيلر Filler، بالإضافة إلى خضوعها من فترة لعملية تجميل في أنفها.



وكشف مصدر مُقرب من حلا، لـ"الفجر الفني" عن غضب حلا بسبب التعليقات حول شكل خدودها وفمها، مما أدى إلى قرارها وهو عدم حقن فمها مرة آخرى لتبدو طبيعية كما كانت من قبل.



جدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت في مسلسل "خيانة عهد" مع يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنو، والمسلسل من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وهو من إنتاج العدل جروب‎.

