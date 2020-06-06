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نوال الزغبي عن أصالة: فنانة كبيرة.. والأخيرة: لازم نكون صحاب

السبت 06/يونيو/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجهت الفنانة أصالة رسالة مليئة بالحب لصديقتها الفنانة نوال الزغبي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أصاله مقطع فيديو من لقاء أصاله في أحد البرامج، حيث قالت فيه أنها تحب أصاله، ولكنها ليست صديقتها المقربة، وبسؤالها عن الفرق بينهم قالت أنها فنانة كبيرة وتمتلك صوت فظيع، وأنها سبق وأعدت لها تبولة، وأنها إذا علمت بتواجدها في لبنان ستقوم بدعوتها إلى منزلها، مضيفة :"بتنور بيتي"، وأشارت أنها أقوى منها.

وعلقت أصالة على ذلك الفيديو قائلة :"أوّلاً نحنا لازم وضروري نكون صحاب، وذلك لأنّنا نشترك بأصحاب قراب جدّاً منّي ومنّك ، وثانياً أنا لليوم مانسيت تبّولتك ورح تعيديها كتير، لأنّنا بإذن الله رح نلتقى كتير ، وثالثاً القوّه الّلي بتكون فينا ، نحنا مابنشوفها غيرنا بيشوفها ، ومتل مو شايفتيني قدرت ، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنّيني وأثّرتي وعبّرتي ودائماً كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّلي بقدر أتخيّله ، الله يكون معك وتبقي نجمة منّ دهب".


وفي سياق آخر شاركت أصاله في غناء أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"،وتحمل الأغنية اسم" سلام سلام".

والجدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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