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روسيا تكشف عن ثاني دواء لعلاج فيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 12:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، دواء آخر لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا المستجد، ليتم استخدامه في روسيا.

 

وكشف مصدر في وزارة الصحة الروسية، أن "عقار ليفيليماب (الاسم التجاري Ilsira) أصبح ثاني دواء يتم تسجيله في روسيا، بموجب عملية التسجيل المختصرة والعاجلة".

 

ولفت المصدر، إلى أن الدواء الجديد مخصص لعلاج الحالات الشديدة من مرض كوفيد-19، عند تحدث مضاعفات هذا المرض المسماة بـ"عاصفة السيتوكين".

 

وأوضح المصدر، أن "عاصفة السيتوكين"، هي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، وبالتالي إلى مسار حاد من العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة.

 

وكانت وزارة الصحة الروسية، شددت على أن منع تطور "عاصفة السيتوكين"، مهم للغاية في علاج COVID-19.

 

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، منذ أسبوع، عن تسجيل أول دواء محلي لمكافحة كوفيد-19، وهو عقار "أفيفافير".

 

وفي وقت سابق، قالت السلطات الروسية، إنها ستطرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وبحسب السلطات الروسية، أظهرت النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) على المصابين بفيروس كورونا فعاليته بنسبة 90%.

 

وكان فلاديمير تشولانوف، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية ، التابع لوزارة الصحة، قال في تصرحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "تاس " الروسية، إن السلطات الصحية في البلاد بدأت اختبار دواء "أفيفافير" المحلي على 330 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

 

وأضاف فلاديمير تشولانوف، أن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بالفيروس ، وأن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا، مشيرًا إلى أن دواء "أفيفافير" الروسي هو نظير لـ"فافيبيرافير"، الذي يُمنع استخدامه للنساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين.

 

وصادقت وزارة الصحة الروسية، في وقت سابق على دواء "أفيفافير" كأول دواء مضاد لفيروس "كورونا " في روسيا وسمحت باستخدام العقار لعلاج المصابين بالفيروس التاجي.

 

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 9035 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 414 ألفا و878 حالة.

 

وذكر بيان للمركز الروسي، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما روسيا، من بينها 3622 إصابة لم تظهر عليها أعراض المرض .

 

وقد سجلت العاصمة الروسية موسكو 2297 إصابة من الإصابات الجديدة، مشيرا أيضا إلى تسجيل 728 إصابة في ضواحي العاصمة و 364 إصابة في مدينة سان بطرسبورج.

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