وزير الطاقة السعودى: الوضع مناسب لتمديد اتفاق خفض الإنتاج





قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أمس، إن "أوبك" وحلفاءها، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك +"، يعكفون على عقد اجتماع بشأن سياسة إنتاج النفط اليوم.









وأكد وزير الطاقة، أن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي "أوبك" و"أوبك +" وأن التنسيق جار لعقدهما بعد ظهر اليوم.









وتفاعلت أسعار النفط مع إعلان عقد الاجتماعات، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع "أوبك +"، حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.









وارتفعت أسعار النفط أمس بعد هبوط لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأمريكي في (مايو) وقرار "أوبك" تقديم موعد محادثات بشأن أجل تخفيضات قياسية في الإنتاج إلى اليوم.









وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8 في المائة، إلى 42.30 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2 في المائة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار، أو 5.7 في المائة، إلى 39.55 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7 في المائة.





ربح برنت 17 في المائة منذ 29 أيار (مايو) ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة إلى منتجين مثل روسيا. وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 نيسان (أبريل). وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 في المائة.









وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.









وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن اجتماعا عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة لمجموعة كبار منتجي النفط المعروفة باسم "أوبك+" سينعقد اليوم.









وتأمل السوق في أن بعض الدول غير الملتزمة ربما توافق على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.









وقال إدوارد مويا محلل أول للسوق لدى أواندا، إن أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع الأسبوعي السادس، لكن المكاسب تنحسر، إذ ينظر المتعاملون إلى احتمال التزام العراق الكامل بخفض الإمدادات "بعين الشك".









وأضاف مويا، "هذه قد تكون فرصة لكي يتمكنوا من تمديد اتفاق الخفض ثلاثة أشهر، لكن المتعاملين في الطاقة يتشككون للغاية حيال بقاء الالتزام مرتفعا بعد تموز (يوليو)".









وتريد السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى (يوليو). ودفع الأعضاء المتراخين مثل العراق ونيجيريا للامتثال على نحو أفضل للقيود القائمة.









واتفقت دول "أوبك +" في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال (مايو) و(يونيو) لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من (يوليو) إلى (ديسمبر).









وقال مصدران في "أوبك +"، إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات الأكبر حتى نهاية تموز (يوليو) لكنهما قالا، إن الرياض تدفع أيضا لتمديدها حتى نهاية (أغسطس).







