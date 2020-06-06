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الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع في إسرائيل

السبت 06/يونيو/2020 - 12:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم السبت، 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يعكس استمرارا في ارتفاع معدل الإصابات اليومية في البلاد.

 

ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، 144 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 133 إصابة في اليوم السابق.

 

وكشفت الصحة الإسرائيلية، أن إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن بلغ 17706، بما في ذلك 15042 حالة شفاء.

 

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، عن وفاة شخص واحد جراء "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 292 حالة وفاة، ولا يزال 29 مريضا بكورونا بحالة خطرة، بينهم 23 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وأشارات الصحة الإسرائيلية، إلى أن 16133 فحصا طبيا لتشخيص حالات كورونا أجريت في إسرائيل خلال اليوم الماضي، وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذا يعد أكبر عدد من الاختبارات خلال يوم واحد في البلاد منذ بداية الجائحة.

 

وشهدت إسرائيل في الآونة الأخيرة، ارتفاع في عدد الإصابات على خلفية تخفيف الحكومة القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قررت مؤخرا الامتناع عن تعليق عمل جميع المدارس في البلاد وإغلاق تلك المدارس فقط التي تفشى فيها الوباء.

 

وحتى الآن أغلقت الحكومة الإسرائيلية 92 مدرسة وروضة أطفال، وتم تشخيص إصابة 304 تلاميذ ومدرسين على الأقل بـ"كوفيد-19"، حسب بيانات وزارة الصحة.

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فيروس كورونا الإصابات اليومية اسرائيل أجهزة التنفس

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