"بعد نجاح البرنس".. محمد رمضان يخوض سباق دراما رمضان 2021

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شارك الفنان محمد رمضان، في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل ''البرنس"، والذي نال إعجاب وحب الجمهور وأشاد الجميع به.



وكشفت مصادر صحفية عودة الفنان محمد رمضان، بعمل درامي قوي مرة آخرى ليخوض به سباق دراما رمضان 2021، وقد تعاقدت معه شركة سنيرجي للمنتج تامر مرسي.



وسوف ينفرد محمد رمضان، بالبطولة المطلقة، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على البطل الآحر الذي سيشاركه البطولة، حيث أن سنيرجي تفضل إعطاء البطولة لشخصان مثل مسلسل "عمر ودياب"، لربيع وخاطر.



يُشار أن مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي، ريم سامي.