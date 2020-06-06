Advertisements

"بعد نجاح البرنس".. محمد رمضان يخوض سباق دراما رمضان 2021

السبت 06/يونيو/2020 - 12:15 م
محمد رمضان
محمد رمضان
روان هيثم
شارك الفنان محمد رمضان، في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل ''البرنس"، والذي نال إعجاب وحب الجمهور وأشاد الجميع به.

وكشفت مصادر صحفية عودة الفنان محمد رمضان، بعمل درامي قوي مرة آخرى ليخوض به سباق دراما رمضان 2021، وقد تعاقدت معه شركة سنيرجي للمنتج تامر مرسي.

وسوف ينفرد محمد رمضان، بالبطولة المطلقة، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على البطل الآحر الذي سيشاركه البطولة، حيث أن سنيرجي تفضل إعطاء البطولة لشخصان مثل مسلسل "عمر ودياب"، لربيع وخاطر.

يُشار أن مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي، ريم سامي.

أخبار تهمك

مهاجم النجم الساحلي يوجه صفعة للأهلي والزمالك

منذ 19 دقيقة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر بـ"الاتحادية"

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

منذ أقل من ساعتين

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

08:10 ص

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

11:08 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين