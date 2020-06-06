شاهد رد فعل الإيطاليين على قصة الشهيد أحمد منسي: "أسطورة"

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد رد فعل عدد من المواطنين الإيطاليين عقب قراءتهم مقال نشر في جرائد إيطالية عن الشهيد العقيد أحمد منسي ومسلسل الاختيار.





وأوضح الفيديو اعجاب عدد من الإيطاليين بشخصية الشهيد منسي، حيث قالت إحدى الإيطاليات، "منسي الأسطورة.. تحيا مصر"، وعقبت أخرى: "مصر تسكن في قلبي.. ومنسي أسطورة".





وأضافت مواطنة أخرى، "قصة منسي الأسطورة دخلت القلب، قصة بطل مصري، وسلامي إلى جميع الشعب المصري".





وأسفر استطلاع للمنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون برئاسة المنتج والروائي نور الحراكي، عن أفضل الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان المبارك 2020، عن اختيار مسلسل "الاختيار" الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، كأفضل مسلسل مصري لعام 2020.





وكشف الاستطلاع، الذي استمر لمدة عشرة أيام بمشاركة آلاف الأشخاص من مختلف الدول العربية، أن مسلسل "سوق الحرير" بطولة النجوم بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار كأفضل مسلسل سوري، والذي تم اختيار مخرجه الكبير مؤمن الملا كأفضل مخرج سوري لعام 2020، والنجمة السورية وفاء موصلي كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل، وكذلك النجمة التونسية دارين حداد تم اختيارها أفضل ممثلة عن دورها كطبيبة مصرية في "سوق الحرير".





وتم اختيار الفنان أحمد زاهر أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس"، وتكريم الفنانة روجينا كأفضل ممثلة في نفس المسلسل، وكذلك مخرج العمل محمد سامي كأفضل مخرج مصري.





ومن جانبه، قال الروائي والمنتج نور الحراكي رئيس المنتدى، إن هذا الاستطلاع يقوم به المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون كل عام لاختيار أفضل نجوم الفن والثقافة في العالم العربي، ويتم تكريمهم في احتفالية ضخمة تقام في أحد أكبر وأشهر فنادق القاهرة.





ونوه إلى أن المنتدى أقام في مصر ثلاث دورات تم تكريم كبار النجوم فيها، منهم الفنانين ياسر جلال وماجد المصري وفيفي عبده ووفاء عامر وروجينا وشيرين وسميرة عبد العزيز ومادلين طبر، والإعلامية الكويتية حليمة بولند والمؤلف بهاء الدين والمنتج الكبير إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.





وأشار إلى أن دورة المنتدى 2020 من المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل في حالة انتهاء أزمة الوباء العالمي، متمنيا أن تكون أزمة وباء كورونا قد انتهت من العالم، موضحا أن الدورة الجديدة سيتم خلالها تكريم عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي لما قدموه من فن راقي يساهم في ارتقاء الذوق العربي العام، كون الفن رسالة سامية من شأنها تعزيز الرقي والتحضر لدى الشعوب.