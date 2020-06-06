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شاهد رد فعل الإيطاليين على قصة الشهيد أحمد منسي: "أسطورة"
السبت 06/يونيو/2020 - 10:59 ص
هدى عبدالرازق
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد رد فعل عدد من المواطنين الإيطاليين عقب قراءتهم مقال نشر في جرائد إيطالية عن الشهيد العقيد أحمد منسي ومسلسل الاختيار.
وأوضح الفيديو اعجاب عدد من الإيطاليين بشخصية الشهيد منسي، حيث قالت إحدى الإيطاليات، "منسي الأسطورة.. تحيا مصر"، وعقبت أخرى: "مصر تسكن في قلبي.. ومنسي أسطورة".
وأضافت مواطنة أخرى، "قصة منسي الأسطورة دخلت القلب، قصة بطل مصري، وسلامي إلى جميع الشعب المصري".
وأسفر استطلاع للمنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون برئاسة المنتج والروائي نور الحراكي، عن أفضل الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان المبارك 2020، عن اختيار مسلسل "الاختيار" الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، كأفضل مسلسل مصري لعام 2020.
وكشف الاستطلاع، الذي استمر لمدة عشرة أيام بمشاركة آلاف الأشخاص من مختلف الدول العربية، أن مسلسل "سوق الحرير" بطولة النجوم بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار كأفضل مسلسل سوري، والذي تم اختيار مخرجه الكبير مؤمن الملا كأفضل مخرج سوري لعام 2020، والنجمة السورية وفاء موصلي كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل، وكذلك النجمة التونسية دارين حداد تم اختيارها أفضل ممثلة عن دورها كطبيبة مصرية في "سوق الحرير".
وتم اختيار الفنان أحمد زاهر أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس"، وتكريم الفنانة روجينا كأفضل ممثلة في نفس المسلسل، وكذلك مخرج العمل محمد سامي كأفضل مخرج مصري.
ومن جانبه، قال الروائي والمنتج نور الحراكي رئيس المنتدى، إن هذا الاستطلاع يقوم به المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون كل عام لاختيار أفضل نجوم الفن والثقافة في العالم العربي، ويتم تكريمهم في احتفالية ضخمة تقام في أحد أكبر وأشهر فنادق القاهرة.
ونوه إلى أن المنتدى أقام في مصر ثلاث دورات تم تكريم كبار النجوم فيها، منهم الفنانين ياسر جلال وماجد المصري وفيفي عبده ووفاء عامر وروجينا وشيرين وسميرة عبد العزيز ومادلين طبر، والإعلامية الكويتية حليمة بولند والمؤلف بهاء الدين والمنتج الكبير إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.
وأشار إلى أن دورة المنتدى 2020 من المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل في حالة انتهاء أزمة الوباء العالمي، متمنيا أن تكون أزمة وباء كورونا قد انتهت من العالم، موضحا أن الدورة الجديدة سيتم خلالها تكريم عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي لما قدموه من فن راقي يساهم في ارتقاء الذوق العربي العام، كون الفن رسالة سامية من شأنها تعزيز الرقي والتحضر لدى الشعوب.
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