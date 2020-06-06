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اليوم.. انعقاد اجتماع أوبك لبحث خطط تمديد خفض الإنتاج

السبت 06/يونيو/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
 تجتمع أوبك وحلفاؤها برئاسة روسيا اليوم السبت للموافقة على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط وحث دول أخرى مثل العراق ونيجيريا على زيادة الالتزام بالتخفيضات القائمة.

اتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر.

وقالت مصادر بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو تموز رغم أن الرياض تفضل تمديد التخفيضات حتى نهاية أغسطس آب.

وارتفع خام القياس برنت، الذي انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل، بأكثر من خمسة بالمئة يوم الجمعة، ليجري تداوله عند أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر فوق 42 دولارا للبرميل.

وقالت أوبك يوم الجمعة إن المؤتمرات التي تُعقد عبر الفيديو السبت ستبدأ بمحادثات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ويليها اجتماع لمجموعة أوبك+ في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وقالت مصادر بأوبك إن تمديد التخفيضات مرهون بالامتثال لأنه يتعين على الدول التي أنتجت أكثر من حصتها في مايو ويونيو تعويض ذلك بخفض أكبر خلال الأشهر المقبل.

وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق على تخفيضات إضافية. وللعراق إحدى أسوأ معدلات الامتثال في مايو وفقا لمسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك.

ولم يتضح على وجه الدقة كيف سيخفض العراق إنتاجه ويتفق مع شركات النفط الضخمة التي تعمل في أراضيه على خفض الإنتاج. وقالت نيجيريا إنها تهدف أيضا إلى تحقيق الامتثال الكامل.


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